سبيس إكس: رحلات قصيرة للمريخ "بعد شهور"

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون موسك، إن سفينة الصواريخ التي تبنيها شركته للرحلات إلى المريخ يمكن أن تقوم برحلات قصيرة بحلول العام المقبل بحسب سكاي نيوز . وأوضح موسك، خلال مؤتمر ساوث ويست في أوستن بولاية تكساس الأميركية، أن شركة سبيس إكس "تحرز تقدما جيدا"، مضيفا "أعتقد أننا سنكون قادرين على القيام برحلات قصيرة ربما في النصف الأول من العام المقبل"، وفقا لصحيفة "التليغراف" البريطانية. ويحلم الملياردير الأميركي (46 عاما) بإنشاء مستعمرة بشرية على كوكب المريخ ، إذ كشف في عام 2017 أنه كان يبني سفينة صواريخ جديدة تحمل الاسم الرمزي "BFR" ستكون قادرة على الانتقال إلى أي مكان على الأرض في أقل من ساعة. وقال موسك إن المركبة الفضائية ستكون قادرة في النهاية على إرسال بعثات إلى القمر أو المريخ. وفي وقت سابق، أعلنت شركة "سبيس إكس" عن إطلاقها قمرا صناعيا عملاقا إلى الفضاء، عبر صاروخها "فالكون 9". ويأتي إطلاق القمر الصناعي الكبير بعد نجاح "سبيس إكس" بإطلاق أكبر صاروخ في العالم، وهو "فالكون هيفي".