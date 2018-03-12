تهديد «الإيراني» بحرمانه موسمين

حذر الاتحاد الإيراني لكرة القدم جماهير نادي الاستقلال الإيراني من ارتكاب أي مخالفات أو تجاوزات صريحة من على مدرجات ستاد "أزادي" في طهران خلال مواجهة فريقها نظيره العين الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا قبل وأثناء وحتى بعد نهاية المباراة؛ خوفا من تلقي الأندية الإيرانية عقوبة قاسية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحقهم نظير كثرة الشكاوى عليها.

وكشفت صحيفة "إيران ورزشى" أمس أن الاتحاد الإيراني تلقى الأسبوع الماضي تحذيرا شديد اللهجة من الاتحاد الآسيوي بأن أي أعمال شغب سيتم رصدها على هامش المباراة سيؤدي إلى حرمان الكرة الإيرانية من المشاركة في المسابقات الرسمية لمدة موسمين.

وطالب الاتحاد الإيراني من الجماهير عدم الاعتداء على الوفد الإماراتي.