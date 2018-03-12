المويس: قلة المال نقلت الغنام وآل منصور

أكد مساعد المويس أمين عام نادي الفيصلي، أن انتقال الثنائي سلطان الغنام، وحمد آل منصور، للنصر الموسم المقبل، فرضته قلة الموارد المالية، وقال "العرض الأصفر في فترة الانتقالات الشتوية رغم أنه الوحيد إلا أنه كان قويا، والثنائي يعتبران من الركائز الأساسية، وقدما مستويات مميزة، والنصر عاود التفاوض خلال اليومين الماضيين، وبعد الموافقة على الأمور المالية لجميع الأطراف تمت الصفقة، ونتمنى لهما التوفيق مع ناديهما الجديد".

وقال "التنازل عن الثنائي فرضته قلة الموارد المالية، إلى جانب عدم تسلّم المستحقات المالية للفيصلي من اتحاد القدم السعودي"، منبها إلى أن الفريق بإمكانه إبراز أسماء أخرى في الموسم المقبل من المواهب المتوافرة حاليا".

وكان سعود بن سويلم المرشح لرئاسة نادي النصر، قد أعلن اتفاق النادي العاصمي مع الفيصلي لنقل خدمات الثنائي الغنام وآل منصور، وكشفت المصادر أن النادي العنابي سيقبض 11 مليون ريال من انتقالهما بخلاف حصتهما مع ناديهما الجديد.

وأشار إلى أن الفيصلي لم يقدّم المستوى المأمول منه خلال مواجهة الفتح التي كسبها الأخير 2/0 في ختام الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين، وقال "فقدنا ثلاث نقاط ولم نخسر بعد المنافسة على المركز الرابع، لدينا جولتان مقبلتان سنعوّض عبرهما، خاصة أن المجموعة مؤهلة لهذه المهمة، الآن يجب علينا نسيان المباراة السابقة والتفكير جدياً في تحدي الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين".

واعتبر المويس، أن فترة التوقف الحالية إيجابية بالنسبة لهم لما يعانيه الفيصلي من ضغط في المباريات، ما تسبب في إرهاق اللاعبين بعد لعب ثلاث مباريات من الوزن الثقيل في ظرف تسعة أيام أمام متصدر الدوري الهلال، ومع الاتفاق المتطوّر، وأخيرا الفتح الذي يقدّم نفسه من جديد في الدوري السعودي".