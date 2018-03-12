بعد تحذيرات من مقتل 300 مليون إنسان.. المرض «مجهول معروف» يثير المخاوف

في الوقت الذي يحذر فيه العلماء من مقتل 300 مليون إنسان بسبب انتشار وباء إنفلونزا قاتلة تضرب أوروبا وأمريكا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن داء جديدا غامضا تمت إضافته إلى قائمة الأمراض التسعة التي قد تتسبب في انتشار وباء عالمي، وفقا لـ "سكاي نيوز".
ويعد المرض "إكس" من مسببات الأمراض القاتلة التي تم تحديدها حديثا، وهو مرض يعرف بين نخبة العلماء والباحثين والخبراء على أنه "مجهول معروف"، يمكن أن يظهر بسبب طفرة حيوية، كالتي في الأوبئة القاتلة السابقة، كنقص المناعة المكتسب أو الإنفلونزا الإسبانية، أو قد يحدث بسبب حادث مفتعل إرهابي أو عفوي.
وفي رأي خبراء منظمة الصحة العالمية فإن مرض "X"، قد يؤدي لسلسلة من الأوبئة المتعاقبة التي قد تقضي على ملايين البشر عند التعرض له، وخلافا للعوامل الأخرى، لا يعرف شيء جديد عن هذا المرض ولا كيف يمكن مواجهته. ويقول الباحثون إنهم قرروا إضافته، من أجل إدراك حقيقة أن الوباء المميت المقبل يمكن أن يبدأ بمرض عادي بسيط ويتحور ليصبح قاتلا، مؤكدين أهمية الاستعداد لمواجهة الوباء الذي لا يعرف متى وأين قد يبدأ.
ويشيرون إلى أن وباء الإنفلونزا القاتلة الذي انتشر العام الماضي في أوروبا وأمريكا، ربما يضرب السنة المقبلة بشدة أكثر، وقد يتسبب ذلك في وفاة نحو 300 مليون إنسان.
وتبدو هذه المخاوف منطقية في ظل أزمات عالمية صحية كبرى تكشفت في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب مقاومة الجراثيم لمضادات الأدوية، وتحور الفيروسات لتصبح أقوى مما هي عليه، وانتشار الحروب والكوارث الطبيعية، التي أسهمت إلى حد كبير في تفشي أوبئة جديدة كانت رهينة الماضي بأشكال خطيرة حديثة.
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