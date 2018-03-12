بوليفيا تصنع علما بطول 200 كيلومتر للمطالبة بالحقوق البحرية

صنع مواطنون بوليفيون علما أزرق طوله نحو 200 كيلومتر أمس الأول لإظهار تأييد جهود الدولة غير الساحلية الرامية لاستعادة السيادة على ممر بحري على المحيط الهادئ.

وأمسك عشرات آلاف البوليفيين بما أسموه "علم استعادة الحقوق البحرية" الذي امتد بطول طريق سريع في جبال الإنديز بين بلدتي أورورو وأباتشيتا على مشارف العاصمة لاباز، بحسب ما أوردته "رويترز". ويهدف إظهار الوطنية إلى تشجيع الفريق القانوني في بوليفيا قبل المرافعات الشفوية التي سيقدمها أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمطالب البلاد باستعادة السيادة على ممر في ساحل المحيط الهادئ في تشيلي.

وفقدت بوليفيا المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ في حرب مع تشيلي أواخر القرن الـ 19 لكنها تحتفظ ببحريتها وتريد الممر البحري لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي والمعادن.

وقال الرئيس إيفو موراليس، بعد أن حلق بطائرة هليكوبتر فوق العلم "سنظهر لمحكمة العدل الدولية ولكل شعوب الكوكب أن قضيتنا عادلة ومنطقية وسليمة".

وتبدأ بوليفيا وتشيلي في آذار 19 (مارس) مرافعات شفوية تستمر تسعة أيام أمام محكمة العدل الدولية.