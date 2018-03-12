التماسيح الجائعة تهاجم بلدة أسترالية.. المواطنون يهربون

هاجمت التماسيح الجائعة سكان بلدة إنجام الأسترالية، ما دفع كثيرين إلى الهرب خوفا من الافتراس، إذ كشف انحسار مياه الفيضانات في ولاية كوينزلاند عن الخطر الجديد الذي لم يكن يتوقعه أحد، وفقا لـ "رويترز".
وأظهرت صور عدة نشرها السكان على مواقع التواصل الاجتماعي وصول التماسيح إلى بيوتهم بعد أربعة أيام من الأمطار الغزيرة، التي تسببت في فيضان الأنهار وغطت المراعي وعزلت بلدات.
وقال توبي ميليارد الباحث في حديقة حيوان كوينزلاند، إن من المعروف أن هذه الزواحف تستخدم مياه الفيضانات في المنطقة للانتقال إلى مناطق أخرى، والبحث عن غذاء.وأضاف: "بعض التماسيح تستخدم تيارات المياه للسفر، إنها حيوانات ذكية جدا، ومن السهل جدا البقاء بعيدا عنها طالما أنك لا تقف في الماء أو بالقرب منه فستكون بخير".
وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند إنه تم إنقاذ مجموعة من الطلبة والمدرسين حاصرتهم مياه الفيضانات صباح أمس في موقع للتخييم جنوبي بلدة تالي.
من جانبها، أوضحت أنستازيا باليشيه رئيسة وزراء كوينزلاند، أن تقييم حجم الأضرار يحتاج إلى أسابيع عدة خاصة التلفيات التي لحقت بمحصولي الموز وقصب السكر.
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