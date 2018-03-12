«روبوت» يتمكن من حل لغز «مكعب روبيك» في 0.38 ثانية

طور باحثون في الولايات المتحدة روبوتا جديدا يمكنه حل لغز مكعب روبيك في أقل من 0.38 ثانية، أي في غمضة عين، والرقم القياسي العالمي الحالي هو 0.637 ثانية، الذي حققه روبوت طوره المهندس الألماني "ألبرت بير" ويحمل اسم Sub1 Reloaded.

وقال الباحثون إن بإمكان الروبوت حل المكعب بسرعة أكبر باستخدام نوع مختلف من المحركات المتطورة، وأشاروا إلى أنه يمكن تعديله للعمل بشكل أسرع، وفقا لـ "بي بي سي".

تم تطوير هذا الربوت من خلال تعاون بين "كاتز" وهو طالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، و"جاريد دي كارلو" المتخصص في إنشاء الروبوت، وقال دي كارلو إن السر وراء هذه السرعة يكمن في المحركات الحديثة. وقال كاتز في مدونته إن 0.38 ثانية تشمل زمن التقاط الصور الخاصة بألوان المكعب ووقت الحساب، إضافة إلى تحريك المكعب، كما تم تزويد الروبوت باثنين من كاميرات بلاي ستيشن آي من وحدة بلاي ستيشن 3 قديمة.