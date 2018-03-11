مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة تدعم رفع دعاوي جماعية ضد "فولكسفاجن"

أعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر عن دعمها لفكرة رفع دعاوي قضائية جماعية لعموم أوروبا في أعقاب فضيحة انبعاثات الديزل.

وقالت فيستاجر لصحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية إن فضيحة الانبعاثات، التي واجهت شركة "فولكسفاجن" العملاقة الألمانية للسيارات وشركات صناعية أخرى بعد أن اندلعت في سبتمبر 2015 أظهرت مدى أهمية تعزيز حقوق المستهلك في الدول الأوروبية.

ونقل عن فيستاجر قولها "آمل أن يكون الوضع الحالي بمثابة جرس إنذار للدول الأعضاء، التي لم تدرك بعد القضية".

وكان المواطنون الأمريكيون، الذين تضررت سياراتهم بسبب تزوير نسب الانبعاثات قد رفعوا دعاوى قضائية مشتركة ضد شركات السيارات، لكن هذا ليس ممكنا عبر الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيستاجر للصحيفة الشعبية "لا نريد أن نترك المستهلكين بمفردهم، مثل النمل الصغير الذي يواجه جبلا عملاقا".