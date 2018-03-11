تخوفات أوروبية من العودة لتطبيق التخليصات الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذرت دراسة ألمانية من أن إخفاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون له عواقب وخيمة بالنسبة لشركات نقل وخدمات لوجستية أوروبية.

وجاء في الدراسة التي أجراها اتحاد الصناعات الألمانية أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس القادم دون الاتفاق على قواعد منظمة لذلك، فإن القواعد الخاصة بالنقل البري للبضائع ستعود إلى لوائح الفترة السابقة لعام 1993، بحسب وثيقة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت الدراسة أن "هناك تخوفات على زيادة العبء على الحركة المرورية، لاسيما من خلال الاختناقات المرورية الطويلة نتيجة إعادة إدخال التخليص الجمركي".

وجاء في الدراسة أن "التخليصات الجمركية يمكن أن تستلزم أيضاً استثمارات كبيرة في أنظمة معلوماتية جديدة وأفراد وسعات تخزين إضافية".

وأعرب اتحاد الصناعات الألمانية عن توقعاته في عواقب مشابهة لذلك في النقل البحري، لافتاً إلى أنه "مع انتهاء العمل بقواعد الاتحاد الأوروبي سيكون غير واضح تماماً، إذا ما كانت شركات الشحن ومزودي الخدمات بإمكانهم مواصلة أعمالهم التجارية كما يتم حالياً أم لا".

وعلى خلفية هذه السيناريوهات القاتمة دعا القائمون على الدراسة باتحاد الصناعات الألمانية لضرورة الاتفاق أولاً على قواعد أولية فقط للفترة اللاحقة لخروج بريطانيا من الاتحاد، بحيث يفضل أن تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية.

يشار إلى أنه لا يزال غير واضح على الإطلاق الطريقة التي تبدو عليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد الخروج المنتظر له لبريطانيا من الاتحاد في مارس عام 2019".

ويسعى كلا الجانبين لشراكة وثيقة، إلا أنهما لم يتمكنا حتى الآن من الاتفاق بشكل نهائي على شروط الخروج.