آل معمر رئيسا جديدا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين

فاز مسلي آل معمر برئاسة مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فوزه بالتزكية خلال اجتماع الجمعية غير العادية اليوم الأحد.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي أندية الدوري ونزيه النصر ممثل الاتحاد وعضو مجلس الإدارة.

وجاء قرار مجلس إدارة الرابطة بتزكية آل معمر عقب قبول استقالة عادل عزت الرئيس السابق للمجلس ورئيس الاتحاد المحلي الذي شغل المنصب مؤقتا إثر استقالة ياسر المسحل الرئيس السابق للرابطة.

ونقل حساب الاتحاد السعودي على تويتر عن آل معمر قوله "أتمنى أن أحقق الآمال والتطلعات التي تهدف لها الأندية الأعضاء".

ويملك آل معمر خبرة كبيرة بالعمل في مجالات التسويق والإعلام والقانون الرياضي.