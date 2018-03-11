تاكسي "بورشه" الطائر في الطريق

تعمل شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات على تطوير "تاكسي طائر"، لكنها تتوقع أن يستغرق الأمر نحو 10 سنوات لوضع اللمسات التكنولوجية، قبل أن تتمكن من إطلاقه.

وقال رئيس الشركة، مايكل ستاينر، خلال معرض جنيف للسيارات، إن الشركة في المراحل الأولى من رسم مخطط السيارة الطائرة.

ووصف شتاينر المركبات الطائرة بأنها واحدة من حلول التنقل للمناطق الحضرية المزدحمة في جميع أنحاء العالم.

وستنضم شركة بورشه التابعة لشركة فولكسفاغن، إلى مجموعة من الشركات التي تعمل على تصميمات السيارات الطائرة، تحسبا لحدوث تحول في سوق النقل نحو السيارات ذاتية القيادة وخدمات التنقل الرقمي، وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" وفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وتشير خطط بورشه إلى أنه سيكون بإمكان الركاب التحكم نسبيا في السيارات الطائرة بأنفسهم لكنهم لن يكونوا بحاجة للحصول على رخصة طيران، نظرا لأن أكثر وظائف السيارة ستتم بشكل آلي.

يذكر أن الشركة الألمانية كشفت عن سيارة جديدة خلال معرض جنيف تحتوي على "طائرة درون" يمكن الاستعانة بها في رصد الطريق أثناء السفر لمسافات طويلة.

والسيارة الجديدة "ميشون إي كروس توريزمو"، من المقرر إطلاق نسخة كهربائية منها، وهي تتمتع بالعديد من المزايا، إذ تم تصميمها لتناسب محبي السفر أو ممارسة الرياضة وحتى الراغبين في الذهاب إلى مراكز التزلج بكل سهولة.