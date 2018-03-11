مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 01ر4906 نقطة منخفضًا بـ 23.79 نقطة وبنسبة 0.48 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4929.80 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و241 ألفًا و643 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 20.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و835 ألفًا و212 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.233 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.90 مليار ريال عماني.