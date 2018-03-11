أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 01ر4906 نقطة منخفضًا بـ 23.79 نقطة وبنسبة 0.48 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4929.80 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و241 ألفًا و643 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 20.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و835 ألفًا و212 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.233 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.90 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 01ر4906 نقطة منخفضًا بـ 23.79 نقطة وبنسبة 0.48 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4929.80 نقطة.
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