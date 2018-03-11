"المواصفات والمقاييس" تمنع استيراد منتجات مصنع "AUX" الصيني

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إيقافها تسجيل منتجات مصنع (AUX) الصيني وإبلاغ شركات المطابقة بمنع إصدار شهادات المطابقة لمنتجات المصنع، بالإضافة إلى إدراج المصنع ضمن القائمة السوداء، والتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة -والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لمنع دخول منتجات المصنع المذكور من المنافذ الجمركية لحين استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. ويأتي ذلك لتوحيد جهود الجهات الرقابية تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وضمان الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية التي تدخل ضمن نطاق عمل البرنامج بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التكلفة على المستهلك. كما يأتي نتيجة لاستراتيجية الشراكة والتكامل التي يرسخها البرنامج بين أعضائه من الجهات الرقابية ذات العلاقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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