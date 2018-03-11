عمومية "عناية" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 20 جمادى الآخر 1439هـ الموافق 8 مارس 2018م بمقر الشركة الرئيسي و الكائن بشارع الأمير سلطان بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد 37.39% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ 2018/03/08م ولمدة الدورة ثلاث سنوات وذلك بإستخدام التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم:

1-الأستاذ / جوهان مايكل بيتزر.

2-الأستاذ / مازن سليمان عبدالقادر فقيه.

3-الأستاذة / الدانا خالد أحمد الجفالي.

4-الأستاذ / كورنيليوس ألكسندر لونس أنكيل.

5-الأستاذ / فيصل فاروق محمد تمر.

6-الأستاذ / بلال طلال أمين غزاوي.

2- الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 2018/01/23م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.