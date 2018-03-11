"الرياض ريت" تدعو المالكين للتصويت على زيادة رأس المال من 500 مليون ريال الى 1,633 مليون ريال

أعلن الرياض المالية عن إتاحة شروط وأحكام صندوق الرياض ريت التي تشمل زيادة رأس مال الصندوق لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة رأس مال صندوق الرياض ريت.



النمو المتواصل للأصول عالية الجودة، وإيجاد مصادر إضافية للتدفقات النقدية، والتوسع في القطاعات المختلفة هي أهداف زيادة رأس مال الصندوق من 500 مليون ريال الى 1,633 مليون ريال.



ويعود سبب زيادة رأس مال الصندوق للتالي:



1- التوسع في قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على مبنى الجامعة السعودية الإلكترونية الواقع بحي الربيع على تقاطع طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) مع طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن (الأبراج)





2- استمرار التوسع في مدينة جدة بالاستحواذ على عقار يضم العديد من المستأجرين على طريق تجاري رئيسي ومركز أمنية الواقع في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية.





3- الاستحواذ على مجمع فندق كمبينسكي الرياض والذي يحتوي على فندق وقاعة حفلات ومركز أعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم وشقق سكنية ومحلات تجزئة مؤجرة على أكاديمية شركة الاتصالات السعودية.





4- سداد جزء من تسهيلات المرابحة على الصندوق.



