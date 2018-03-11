"الخضري" توصي بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2017

أصدر مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري قراره بالتمرير بتاريخ 08 مارس 2017 والمتضمن التوصية للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح للسادة مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 وذلك دعماً لمركز الشركة المالي.