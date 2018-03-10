نيودلهي قلقة حيال التوغل الصيني في المحيط الهندي

يندرج اتفاق التعاون في المحيط الهندي الذي وقع السبت بين الهند وفرنسا في اطار سياسة تعزيز موقع نيودلهي في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية حيث توسع الصين نفوذها هناك.

ويشكل المحيط الهندي، يمتد من جنوب آسيا الى القطب الجنوبي ومن قناة السويس الى مضيق ملقة، احد المحاور الرئيسية للتجارة البحرية الدولية. ويمثل للدول الآسيوية العملاقة التي تحتاج الى نفط الشرق الاوسط طريقا حيويا لتزودها بالطاقة.

ونظرا لموقعها الجغرافي، تمتعت الهند بهيمنة في المحيط الهندي لكنها باتت تواجه تحديا في السنوات الاخيرة بسبب تعزيز الصين وجودها يوما بعد يوم مع تطوير بكين شبكة تجارية وبنى تحتية وكذلك عسكرية، لكن بدرجة اقل.

وقال براهما شيلاني الاستاذ في مركز الابحاث السياسية في نيودلهي ان "الهند استيقظت اخيرا على هذا التهديد الجديد لكن الرد ما يزال بطيئا".

ومن اقامة قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي الى بناء مرفأ غوادار في باكستان واستئجار مرفأ هامبانتوتا في سريلانكا مدة 99 عاما، واشغال كبرى في المالديف واتفاقات دفاعية، يثير نشاط الصين استياء في كواليس السلطة من نيودلهي حتى واشنطن.

فالخبراء الهنود يرون ان الشركات الصينية تشكل رأس جسر للدولة وتستهدف قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة والمطارات والطرق والمرافىء.

وقال القاضي ابيجيت سينغ المتخصص بالامن البحري في مؤسسة "اوبسرفر ريسرتش فاونديشن" ان "استثماراتها ليست تجارية بل استراتيجية ولديها اهداف جيوسياسية"، مؤكدا ان عددا كبيرا من هذه المشاريع يعاني من ديون ضخمة.

لكن وزارة الخارجية الهندية اوضحت لوكالة فرانس برس ان "تطوير الصين لشراكات ودية مع عدد من الدول ليس موجها ضد الهند".

تضع حكومة ناريندرا مودي القومية المحيط الهندي بين اولوياتها الاستراتيجية. ومنذ وصوله الى السلطة في 2014 اتخذ رئيس الوزراء الكثير من المبادرات حيال الدول الواقعة ضمن المحيط الذي يغطي 15 بالمئة من مساحة الارض.

وبعدما كانت منشغلة بقضايا القارة حصرا، عززت نيودلهي دبلوماسيتها البحرية.

وقالت ايزابيل سان ميزار الخبيرة في الشؤون الجيوسياسية لجنوب آسيا انه "على صعيد مشروعها الاقليمي، حكومة مودي لم تتوصل الى تقديم مقنع لطرق الحرير الجديدة التي يروج لها الرئيس الصيني شي جينبينغ".

وعلى الصعيد العسكري، عززت البحرية الهندية دورياتها منذ فترة. واصبحت تنشر طوال السنة سفنا حربية في نقاط حساسة في المحيط الهندي مثل مضيق سوندا والخليج.

وفي مواجهة انتشار الغواصات والمدمرات الصينية في هذه المياه، اقامت شبكة مراقبة بحرية خصوصا انطلاقا من ارخبيل انداما ونيكوبار الى الجنوب من بورما.

تحذر الصحف الهندية التي تتبنى موقفا قوميا متشددا في القضايا الامنية، باستمرار من ظهور قواعد عسكرية صينية في الامد المتوسط في غوادار (باكستان) او المالديف التي يحكمها نظام قريب جدا من بكين.

ويرى المحلل الصيني ليو زونجي ان عمليات الانتشار العسكرية لبلده ليست لها اهداف حربية ولا ترمي سوى الى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن.

واكد هذا الباحث في معهد الدراسات الدولية في شنغهاي ان "الوجود العسكري للصين في المحيط الهندي يهدف بشكل رئيسي الى ضمان امن طريق المرور هذا"، مشددا على انه "ليس توسعا في دائرة النفوذ كما تقول الهند والولايات المتحدة".

وتستعد الهند الدولة العملاقة بعدد سكانها في جنوب آسيا التي تطور شبكة من المحطات، لانشاء بنى تحتية قابلة للاستخدام العسكري على اراض نائية في موريشيوس (جزر اغاليغا) والسيشل (جزيرة اسوبشن). ويثير المشروعان معارضة في البلدين.

وفي بداية العام الجاري، حصل ناريندرا مودي على موافقة سلطنة عمان على توقف السفن العسكرية الهندية في مرفأ الدقم على بحر العرب.

وقبل فرنسا، وقعت حكومته اتفاقات للتعاون اللوجستي مع الولايات المتحدة عام 2016 وسنغافورة عام 2017. وتسمح هذه الآليات خصوصا باستخدام التجهيزات والقواعد العسكرية الحليفة الى حد ما.

وقال براهما شيلاني "حاليا لا تستطيع الصين المساس بالهند في باحتها الخلفية البحرية الاستراتيجية. لكن البلد يتوسع وينشر غواصات والوضع يمكن ان ينقلب بسرعة ضد صالح الهند".