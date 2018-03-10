وزير التجارة الياباني يبحث الرسوم الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي

التقى وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو مع مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم اليوم السبت (10 مارس) بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

ويوم الخميس (8 مارس) أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم 25 بالمئة على الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم ولكنه أعفى كندا والمكسيك منها وأشار لإمكانية استثناء حلفاء آخرين.

كما تجتمع مالمستروم مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر في بروكسل اليوم ولكن المسؤولة الأوروبية قالت إن المحادثات لن تحل جميع المشاكل. واجتماع لايتهيزر مع كل من مالمستروم وسيكو على حدة مقرر منذ مدة طويلة ولكن الاجتماعين اكتسبا أهمية أكبر مع تحذير الحلفاء من أن التحركات الأمريكية سوف تتسبب في حرب تجارية عالمية.

واليابان أكبر حليف لأمريكا في آسيا اقتصاديا وعسكريا وهي من ضمن الدول التي تسعي للانضمام لقائمة الدول المعفاة من الرسوم.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، وهو أكبر تكتل تجاري في العالم،إنها مستعدة لفرض رسوم أو حصص لحماية صناعتي الصلب والألومنيوم من المنتجات التي ستتجه لأوروبا بعد الرسوم الأمريكية.



