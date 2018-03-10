مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للنازحين في صنعاء

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع المساعدات الإيوائية للنازحين في مديرية نهم ومسورة وقرى وادي الملح في صنعاء، مستهدفاً بهذه المساعدات 1200 فرد من الأسر الأشد فقراً والمتضررة من النزوح.

وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وفي إطار الدعم المقدم من المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها.