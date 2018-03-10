ميركل: من المحزن للغاية أن 14% من الألمان يعانون الأمية الوظيفية

أبدت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، حزنها حيال غياب القدرة على القراءة بين شريحة من المجتمع الألماني.

وتأتي تصريحات ميركل قبل ايام قليلة من انطلاق معرض لايبتسيج للكتاب.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل، اليوم السبت إن "من المحزن للغاية" أن 14% من الألمان يعانون ما يعرف بالأمية الوظيفية وعدم امتلاكهم لقدرة فاعلة على القراءة.

وأضافت ميركل:" وكأمة تعليم، وهذا ما نسعى أن نكون عليه بحق، لا ينبغي لنا أن نقبل بهذا".

ورأت ميركل أن السبب في ضعف القدرة على القراءة واضح بالنسبة لها" وهذا له علاقة بطبيعة الحال بأن البعض لم يعد يقرأ شيئا على الإطلاق بعد المدرسة".

وتابعت ميركل أنه حتى في عصر الرقمنة، فإن القراءة" هي قدرة أساسية تفتح للفرد الكثير في الأشياء في الحياة، كما أنها تعزز القواعد والخيال"، وأبدت بعض القلق حيال تراجع القراءة في هذه الأيام، أمام المشاهدة والاستماع، وقالت إن القراءة " مهمة جدا جدا"، ووصفتها بأنها تمثل لها منذ أيام الطفولة " إكسير الحياة".

غير أن ميركل63/ عاما/ اعترفت بأنها بسبب رئاسة الحكومة لم تعد تقرأ تقريبا إلا في العطلات " وفي بعض الأحيان أقرأ أيضا شيئا من الكتب القصيرة التي يمكن قراءتها سريعا".

وأوضحت ميركل أن من بين الكتب، التي تفضل قراءتها في الوقت الراهن، الكتب التاريخية " للسيد اوسترهامل على سبيل المثال، وكذلك أحب جدا قراءة الروايات الروسية مثل الحرب والسلام".