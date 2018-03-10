الاتحاد الأوروبي ينتظر ايضاحات أمريكية حول الرسوم على الصلب والألمنيوم

ينتظر الاتحاد الاوروبي اليوم السبت الحصول على توضيحات بشان الرسوم التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترمب على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم، وذلك خلال اجتماع حاسم في بروكسل بين الممثلين التجاريين للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان.

وقال جيركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الاوروبية الجمعة "لا تتوقعوا حل كل شيء... انه احد الاجتماعات، وليس الاجتماع" الوحيد.

واضاف "اننا بحاجة الى توضيحات" والى بدء "حوار" مع الولايات المتحدة لتجنب التصعيد نحو نزاع تجاري عالمي.

وكان هذا الاجتماع مقررا منذ وقت طويل، قبل اعلان ترامب الخميس عن فرض تلك الرسوم.

وسيضم الاجتماع الذي يبدأ الساعة 9,00 (8,00 بتوقيت غرينتش) في مبنى المفوضية كلا من الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر ووزير الاقتصاد الياباني هيروشيغي سيكو والمفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم. وينبغي أن يتواصل الاجتماع خلال غداء عمل.

ويرى الأوروبيون أنه يجب إعفاؤهم من الرسوم التي تبلغ 25% على الصلب و 10% على الألمنيوم وقالوا انهم على استعداد لاتخاذ إجراءات اذا لزم الأمر.

كما قالت اليابان، الحليف الآسيوي الرئيسي للولايات المتحدة، إنها ستطلب من واشنطن ان تتيح لها الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة الى كندا والمكسيك والا فانها ستتخذ "الاجراءات المناسبة".

وقال كاتاينن ان "الطريقة التي ستسير بها آلية الاعفاء (من الرسوم) ليست واضحة كثيرا". واضاف "آمل ألا يتوقع أحد منا تقديم تنازلات في ما يتعلق بقضايا التجارة".

وتابع "لا يتعلق الامر بمفاوضات تجارية. ما نتحدث عنه هو عمل أحادي ضد القواعد الدولية. نريد تسوية هذا قبل أن يصبح مشكلة حقيقية".

اما مالمستورم فتوقعت ان يكون السبت يوما "طويلا"، وقالت "نأمل في الحصول على تأكيد بأن الاتحاد الأوروبي معفى" من الرسوم.

وفي حال حصل العكس، هناك تدابير مضادة جاهزة، اولها قابل للتطبيق خلال ثلاثة أشهر ويتمثل بفرض ضرائب قوية على بعض المنتجات الأميركية الشهيرة مثل الجينز والدراجات النارية وزبدة الفول السوداني، والتي اعدّت بروكسل لائحة بها.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيق ما يسمى تدابير "حماية" صناعته من الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم.

وقالت مالمستورم "نحن اصدقاء. لا يمكن ان نشكل تهديدا للامن القومي للولايات المتحدة".