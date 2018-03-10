ولي العهد‬‏ في برقية للملكة إليزابيث: المباحثات التي عقدناها ستسهم في تعميق العلاقات بين بلدينا

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إثر مغادرته المملكة المتحدة فيما يلي نصها: صاحبة الجلالة الملكة / إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية يسرنى وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. جلالة الملكة، أود أن أشيد بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ،كما لا يفوتني أن أؤكد أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتعزيزها، وفي دعم أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم. متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء



كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لدولة تيريزا ماي رئيسة ووزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، فيما يلي نصها: دولة السيدة/ تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تحية طيبة يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. دولة رئيسة الوزراء، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها، وإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي بين بلدينا، العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على استمرآر التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودولتكم. متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار.