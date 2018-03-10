الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 440.53 نقطة، أو 1.77% ، ليصل إلى 25335.74 نقطة.



وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 47.60 نقطة، أو 1.74% ، ليصل إلى 2786.57 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 132.86 نقطة ، أو 1.79% ، ليصل إلى 7560.81 نقطة.