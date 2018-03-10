مغردون: حفاوة الحكومة البريطانية دليل على ثقل المملكة

حظيت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بريطانيا، باهتمام كبير في جميع الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث أكد ناشطون في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الزيارة تشكل منعطفا مهما للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأن حفاوة الحكومة البريطانية بولي العهد دليل على مكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي.
وقال مغردون، إن زيارة ولي العهد تؤكد أن علاقة السعودية مع بريطانيا تتميز بقوة عمقها التاريخي، واستقلالية السياسة الخارجية في التعامل مع تلك العلاقة، منوهين إلى أن الزيارة ستكون عاملا رئيسا في دفع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاستثماري إلى مراتب عليا، مؤكدين أن العلاقة الوثيقة بين البلدين أرست دعائم التعاون والشراكة الاقتصادية، باعتبار أن المملكة شريك رئيس لبريطانيا، وتمثل أكبر سوق في المنطقة للدول الاقتصادية الكبرى. وأشاروا إلى أن المملكة تحمل هموم المنطقة كاملة، وأن علاقات البلدين مهمة على المستويات المختلفة، مشيرين إلى أن "رؤية 2030" أصبحت حديث الساعة في بريطانيا ومثار إعجاب كثير من الشخصيات والصحف هناك.
ونشر مغردون تحت وسم "#محمد- بن- سلمان- في- لندن" عددا من الصور لترحيب بريطانيا بضيفها الكبير، شملت ظهور لوحات منتشرة عبر طرق وشوارع لندن، للترحيب بولي العهد.
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