الشهري لآل الشيخ: سأنظر للعرض الأفضل

أكد سعد الشهري مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، أنه عمل على توزيع جهذ اللاعبين خلال نزال الهلال 2 /1 أمس في الجولة الـ 24 في الدوري السعودي للمحترفين، وقال "مبروك ثلاث نقاط مهمة جداً للاتفاق في سلم الترتيب، استطعنا توزيع الجهد رغم ضغط المباريات، سر الفوز هو أن الاتفاق ناد كبير، وأن تفرض شخصيتك على ناد مثل الهلال فيعني أنك تمتلك فريقا قويا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "لعبنا بعقلانية، اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا، وكنت حريصا على أن أعمل بتوازن، وعدم الاندفاع، سنواصل على النهج نفسه وفرض هوية الاتفاق". وردا على تغريدة تركي آل شيخ قال "عملت في منتخبات سابقة ومستعد لخدمة وطني من خلال هذا المجال، ولكن في الأول أنا مدرب محترف وسأنظر للعرض الأفضل".

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أطلق تغريدة في حسابه في "تويتر" جاء فيها "سعد الشهري يدرب منتخب الشباب".

من جهته، أوضح الأرجنتيني خوان براون مدرب الهلال أن الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين وقال "الاتفاق نجح في الضغط على الأطراف، الشوط الثاني صححنا بعض الأخطاء، وأصبحنا أفضل لكن الهدف الثاني زاد من صعوبة المهمة بجانب أن بعض اللاعبين لم يقدموا المتوقع منهم، لم يظهروا بشكل جيد". وأضاف "تم استبدال اللاعب عبد الله عطيف لحاجة الفريق إلى النزعة الهجومية، وهذا هو السبب الحقيقي للتغيير، في كرة القدم في حال الفوز دائماً يكون هناك رضا تام، أما في الخسارة فتظهر أمور، استلمت الفريق ولاعبو الأخضر غير موجودين ولم يوجدوا إلا قبل لقاء الفيصلي بيوم واحد، كل ماعلينا أن نواصل العمل بدون التشكيك في اللاعبين، سنحاول أن نصل بالهلال إلى أبعد نقطة".