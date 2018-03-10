الرابطة: لا كأس جديدة للدوري

لن يغير الاتحاد السعودي لكرة القدم نموذج نسخة كأس الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي، حيث ينتظر أن يتسلم فريق الهلال أو الأهلي لكرة القدم نفس الكأس السابقة والمصممة في موسم 2013 - 2014، التي تعاقب على استلامها أندية النصر "مرتين"، الأهلي، والهلال.

وانحصر اللقب هذا الموسم بين الهلال المتصدر، والأهلي الثاني، حيث فقدت كل الأندية فرصة المنافسة عليه قبل خمس جولات من حسم اللقب.

وأكد لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين أن بطل مسابقة الدوري هذا الموسم سيتسلم نفس الكأس السابقة، وقال "لن يتم تصميم كأس جديدة هذا الموسم".

وأضاف "الكأس المنتظر ظهورها لبطل هذا الموسم ستحمل الشكل نفسه، فقط سيتم تعديل المسمى للدوري في الكأس وإضافة الشعار الجديد".

وعن آلية تتويج البطل أو الطريقة في حال تعادلا في النقاط وعدم معرفة البطل قبل ختام الدوري بجولة أو جولتين، قال الحميدي "مازال الوقت مبكرا جدا للحديث عن آلية التسليم وكشف هوية البطل، سيصدر في حينه حال حصل أمر طارئ، مع أمنياتي بالتوفيق لمن ينافس عليه".