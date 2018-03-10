ريبروف: قاتلنا من أجل الـ 3 نقاط

اكتفى سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، بكلمات قليلة بعد الفوز على القادسية 1 /0 أمس في الجولة الـ 24 في الدوري السعودي للمحترفين، مشيرا خلالها إلى أن اللقب لم يحسم بعد وقال، "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وقاتلوا واستحقوا النقاط الثلاث".
من جهته، قال بندر باصريح مدرب القادسية، "قدمنا مباراة جميلة أمام فريق منافس للدوري، وتقاسمنا الأداء، ومبروك للأهلي، كنت أخشى حصول اللاعبين عن البطاقات الملونة، حيث ان لدينا سبعة منهم مهددين بالإيقاف، نجحنا في ذلك ولكن لم ننجح في التسجيل".
وعن غياب اللاعب البرازيلي إلتون قال، "الأمر منطقي ولكن الفريق قدم مستوى جيدا في غياب إلتون".
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