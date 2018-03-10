الرياض ولندن.. ترتيبات خاصة لتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق التعاون وتوطين التقنية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع جافين وليامسون وزير الدفاع البريطاني، أمس، في القاعدة الجوية "نورث هولت".

وفور وصول ولي العهد حلقت في سماء القاعدة طائرات التايفون ترحيبا به، ثم عزف السلامان الوطنيان، وجرى استعراض حرس الشرف.

بعد ذلك عقد الاجتماع، حيث تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وأبدى الجانبان ارتياحهما حول القضايا والملفات التي تمت مناقشتها، وآليات التنسيق المشترك بشأنها.

بعد ذلك، وقع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدفاع البريطاني على مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية وفق "رؤية المملكة 2030".

كما تم التوقيع بعد ذلك على مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في عدد من المجالات.

عقب ذلك، تفقد ولي العهد عددا من منتجات شركة بي أي إي سيستمز البريطانية بمساهمة الشركات السعودية العاملة في المجال العسكري، من خلال أيادٍ سعودية متدربة، واطلع ولي العهد على خطط الشركة المستقبلية لمزيد من نقل وتوطين التقنية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين.

حضر الاجتماع الوفد العسكري المرافق لولي العهد، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية.