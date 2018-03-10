33 مليار ريال مخصصات تراكمية .. تغطي 162 % من القروض المتعثرة

بلغت قيمة المخصصات التراكمية للمصارف السعودية بنهاية العام الماضي 2017 نحو 32.95 مليار ريال مقارنة بـ 31.48 مليار ريال بنهاية 2016 مسجلة نموا نسبته 5 في المائة بما يعادل 1.48 مليار ريال.

وتجنب المصارف سنويا مخصصات وتضيفها إلى المخصصات التراكمية لتواجه القروض المتعثرة والقروض التي تعدمها سنويا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة للمصارف بنهاية عام 2017 نحو 162 في المائة مقارنة بـ 178 في المائة بنهاية عام 2016 ومقارنة بـ 172 في المائة بنهاية عام 2015.

وبتوزيع نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة للمصارف، فقد جاء "مصرف الراجحي" الأعلى بنسبة التغطية بنسبة 314 في المائة بنهاية عام 2017 مقارنة بـ 231 في المائة بنهاية عام 2016 وقد ارتفعت نسبة التغطية لإعدام المصرف نحو 3.72 مليار ريال في 2017.

تلاه "بنك البلاد" بنسبة تغطية قدرها 235 في المائة، و"ساب" بنسبة 188 في المائة، و"مصرف الإنماء" 185 في المائة، و"مجموعة سامبا" 175 في المائة، و"البنك العربي" بـ 161 في المائة، و"بنك الرياض" بنسبة 148 في المائة، و"البنك الأهلي" بنسبة 143 في المائة.

في حين جاء "بنك الجزيرة" بنسبة تغطية 140 في المائة، والبنك الأول" بنسبة 140 في المائة، و"البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 139 في المائة، و"البنك السعودي الفرنسي" بنسبة 100 في المائة.

وبلغت مخصصات المصارف السعودية خلال عام 2017 نحو 10.57 مليار ريال، مقارنة بـ 10.85 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، مسجلة تراجعا بلغت نسبته 2.6 في المائة بما يعادل 279 مليون ريال.

ويشمل الرقمان السابقان جميع مخصصات المصارف "المخصصات الائتمانية ومخصصات الاستثمار ومخصص انخفاض في قيمة الأصول".

وبلغت مخصصات خسائر الائتمان لعام 2017 الماضي نحو 10.28 مليار ريال مقارنة بـ 9.92 مليار ريال في 2016، في حين بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الأصول في عام 2017 نحو 102 مليون ريال مقارنة بـ 167 مليون ريال في 2016، وبلغت مخصصات الاستثمارات نحو 194 مليون ريال في 2017 مقارنة بـ 763 مليون ريال في 2016.



*وحدة التقارير الاقتصادية