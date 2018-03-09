أسهم أوروبا تنخفض مع ترقب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها على انخفاض طفيف مع ترقب المستثمرين بعد الإعلان عن رسوم جمركية أمريكية وتحول الأنظار إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي من المنتظر نشره اليوم الجمعة.

وكان تقرير الوظائف الجيد للشهر الماضي هو ما عزز التكهنات بوتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أحدث اضطرابا في أسواق السندات وأضر بالأسهم العالمية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش حيث تراجعت معظم القطاعات. وتسود حالة حذر بشأن اجتماع مزمع بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تقدم بيانات الناتج الصناعي في ألمانيا الكثير لرفع المعنويات حيث تراجعت على غير المتوقع في يناير كانون الثاني في إشارة على أن مصانع أكبر اقتصاد في أوروبا تعمل بأبطأ وتيرة في بداية العام.

