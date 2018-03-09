الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار مقابل الين وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وقبيل نشر بيانات الوظائف في القطاعات الأمريكية غير الزراعية في وقت لاحق من اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه مستعد لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في إطار أول قمة بين البلدين، وهو ما يفتح الباب أمام انفراجة محتملة في التوترات النووية مع بيونجيانج.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1318.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0737 بتوقيت جرينتش واتجه إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي بينما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أبريل نيسان 0.2 بالمئة إلى 1319 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.4 بالمئة إلى 106.67 ين مبتعدا عن أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 الذي سجلته العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية في الثاني من مارس آذار عندما بلغت 105.24 ين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.45 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.44 بالمئة إلى 972.20 دولار للأوقية.