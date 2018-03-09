الإنتاج الصناعي الألماني يهبط على غير المتوقع في يناير

أظهرت بيانات اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي الألماني هبط على غير المتوقع في يناير كانون الثاني ليضيف المزيد من الإشارات على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا تعمل بأبطأ وتيرة في بداية العام.

وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد أن الإنتاج هبط 0.1 بالمئة مخالفا بذلك التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتسجيل ارتفاع نسبته 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادية أن الصادرات هبطت على غير المتوقع 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع توقعات رويترز بزيادة نسبتها 0.3 بالمئة.

كما تراجعت الواردات 0.5 بالمئة في حين كان استطلاع للرأي أجرته رويترز يتوقع عدم تسجيل تغير في القراءة.

وأظهرت البيانات أن الميزان التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية لم يسجل تغيرا يذكر عند 21.3 مليار يورو (26.22 مليار دولار).