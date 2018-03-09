أوباما في محادثات مع "نتفليكس" لإنتاج برنامجه الخاص

ذكرت تقارير اعلامية أن محادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وشبكة "نتفليكس" لإنتاج برنامجه الخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت متأخر ليلة أمس الخميس، أن المفاوضات تشمل دفع الشبكة لأوباما وزوجته ميشيل المال مقابل محتوى حصري ليكون متاحا لعملاء خدمة البث الشهيرة عبر الإنترنت والبالغ عددهم 118 مليون مشترك.

ووفقاً للصحيفة، فإنه لم يتم تقرير بعد طبيعة البرنامج وعدد حلقاته، ولكن الأفكار التي طرحت تشمل إدارة أوباما لمناقشات حول موضوعات كانت ذات أهميه خلال فترة رئاسته.

وتوارت عائلة أوباما عن الاضواء نسبياً منذ مغادرتها البيت الأبيض العام الماضي ، إلا أن كليهما يقوم حالياً بكتابة مذكرات حصل على عشرات الملايين مقابلها.

يذكر أن لدى أوباما 100 مليون متابع على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مما يشير إلى أنه سيكون هناك جمهور جاهز لأي برامج تعرضه "نتفيلكس".