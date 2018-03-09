الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع 0.5 بالمئة

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء مع كيم جونج أون قد يتم بحلول مايو أيار لكن الحذر بشأن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر فبراير شباط كبح المكاسب.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 21469.20 نقطة. وكان المؤشر مرتفعا بما يصل إلى 2.4 بالمئة في الصباح عند 21884.45 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار، وذلك بعد أنباء كوريا الشمالية.

وزاد المؤشر القياسي 1.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1715.48 نقطة.