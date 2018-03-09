المركزي الياباني يبقي على سياسات التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد

قرر البنك المركزي الياباني الجمعة، الإبقاء على سياسته النقدية المتساهلة للغاية لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم ومكافحة الانكماش.

وقال البنك في بيان "الاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل في ظل دورة جيدة من الدخل إلى الإنفاق". لكن البنك حذر من مخاطر تواجه الآفاق المستقبلية للاقتصاد، تشمل السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية والتطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة 9ر0% على أساس سنوي في يناير، في زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي وسط تزايد أسعار الطاقة العالمية، حسبما ذكرت الحكومة.