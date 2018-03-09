تطبيق ضريبة واردات الصلب والألومنيوم فى أمريكا خلال 15 يوما

بعد ان لجأ الرئيس الامريكى دونالد ترامب الى إعمال قانون نادرا ما يتم استخدامه يخول للرئيس اتخاذ اجراءات ضد الواردات التى تضر بالامن القومى الامريكي، من المقرر ان يتم تطبيق زيادة الضريبة على واردات الصلب بنسبة25% ومنتجات الالومنيوم بنسبة 10% فى غضون 15 يوما.

واتخذ ترامب هذا الاجراء بعد اسبوع من اعلانه عزمه وضع حواجز تجارية لحماية صناعة الصلب والالومنيوم فى بلاده.

