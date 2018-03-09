اليابان: الرسوم الأمريكية مؤسفة وتأثيرها خطير

اعتبر اليابان الجمعة ان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الصلب والألمنيوم "مؤسفة"، قائلا إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له "تأثير خطير" على العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كانو في بيان "سنتخذ التدابير المناسبة بعد ان ندرس بعناية النتائج المترتبة (لهذه الرسوم) على الاقتصاد الياباني".

واعتبر الوزير الياباني ان الاجراء الاميركي "قد يكون له اثر خطير على العلاقات الاقتصادية بين الحليفين، اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ان فرنسا "تأسف" لإعلان ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.

ووقع ترامب الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.

وقال البيت الابيض ان القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما. وأوضح مسؤول اميركي ان القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي، وان الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.

