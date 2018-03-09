كيف نصلح المستقبل؟

استمرارية وجود الإنسان في العصر الرقمي) تأليف أندرو كين، أتلانتيك للكتب، السعر 20 جنيها/ مطبعة أتلانتك الشهرية، 26 دولارا، 368 صفحة.
(“الطلقة العادلة”: إعادة التفكير في عدم المساواة وكيف نكسب عيشنا) تأليف كريس هيوز، بلومزبيري، السعر 12.99 جنيه، مطبعة سانت مارتن، السعر 19.99 دولار، 224 صفحة.
(“العمل”: السنوات الألف الأخيرة) تأليف أندريا كوملوسي، فيرسو، السعر 16.99 جنيه/26.95 دولار، 272 صفحة.
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FINANCIAL TIMES
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