ضوء الهاتف يؤثر في الأطفال قبل المدرسة

نبهت دراسة حديثة، إلى أن تعريض الأطفال للضوء الساطع قبل النوم، يقلل من هرمون تعزيز النوم لديهم، كما يجعلهم في حالة استيقاظ لمدة ساعة كاملة، حتى بعد إغلاق الضوء، بحسب "سكاي نيوز".

وكشفت، الدراسة الأولى من نوعها، أن ضوء الأجهزة الإلكترونية يؤثر في الأطفال خلال فترة ما قبل المدرسة، خاصة مع تقديم بعض الأمهات أجهزة للأطفال، بحجة مساعدتهم على الاسترخاء والهدوء.

وأوردت الدراسة التي نشرتها مجلة أمريكية مختصة في علم النفس، أن عينَي الطفل قابلتان للتأثر بالضوء، ما يؤدي لاضطراب الساعة البيولوجية لديه.

وحذر الباحثون من تزايد إدمان الأطفال على استخدام أجهزة الهواتف النقالة، بثلاثة أضعاف المسموح به منذ عام 2011.

ونصح معدو الدراسة بعدم تعريض الأطفال للضوء الساطع والتلفزيون في فترة ما قبل النوم.