%3 من النساء فقط يشغلن مناصب قيادية في كبريات شركات العالم

فيما يشغل 3 في المائة فقط من النساء مناصب قيادية في أكبر شركات العالم، أظهر استطلاع جديد للرأي أن معلومات النساء عن تلك النسبة بعيدة عن الحقيقة، بحسب "سكاي نيوز".

وأجرت الاستطلاع شركة "إبسوس" الفرنسية في 27 دولة حول العالم، وسألت فيه أكثر من 19 ألف امرأة بين أواخر يناير وبداية فبراير الماضيين، ونشرت نتائج الاستطلاع، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وسأل الاستطلاع النساء: كم نسبة السيدات اللواتي يشغلن منصب المدير التنفيذي في أكبر 500 شركة في العالم؟ وكان القصد من هذا السؤال معرفة حجم مشاركة المرأة في عالم الأعمال، حيث إن النسبة الحقيقية 3 في المائة فقط، لكن توقعات النساء حول العالم كانت وفق المعدلات التالية: المكسيك 29 في المائة، البرازيل 24 في المائة، الهند 23 في المائة، تركيا 21 في المائة، روسيا 21 في المائة، إيطاليا 20 في المائة، الولايات المتحدة 19 في المائة، اليابان 13 في المائة، كوريا الجنوبية 9 في المائة، وهي النسبة الأكثر اقترابا من الرقم الحقيقي.

وتطرق الاستطلاع إلى موضوعات أخرى منها، التحدي الأكبر الذي يواجه النساء والفتيات، فقالت 28 في المائة إن التحدي الأعظم هو التحرش الجنسي، وذكرت 21 في المائة منهن أن العنف الجنسي هو التحدي الأخطر، فيما رأت 19 في المائة أن المساواة في الأجور هي القضية الأهم.

وأبدت النساء نظرة سلبية للغاية إزاء احتمال تحقيق المساواة الاقتصادية حتى في الدول التي توصف بالمتقدمة، وسأل الاستطلاع السيدات: كم عاما يستغرق الأمر لتصبح هناك مساواة في الأجور؟ فأجابت البريطانيات بأن الأمر يحتاج إلى 100 عام، وقالت الألمانيات إن الأمر سيتحقق بعد 50 عاما، فيما توقعت البولنديات أن تتحقق المساواة بعد 40 عاما، وقالت الإيطاليات إن العدالة قد تحدث بعد 30 عاما.