بيع أقدم ناد إسباني بـ 1 يورو

أعلن مجلس مدينة هويلفا أمس أن أقدم نادي كرة قدم في إسبانيا سيتم بيعه مقابل يورو واحد فقط، بحسب "الألمانية". ووفقا لمجلس مدينة هويلفا، فإن نادي ريكرياتيفو دي هويلفا سيباع مقابل يورو واحد لسداد الديون المتراكمة للنادي. وتوصلت شركة يورو ساموب لاتفاق مع مجلس مدينة هويلفا لشراء جميع أسهم النادي مقابل يورو واحد.
واحتفل نادي ريكرياتيفو بالذكرى 128 لتأسيسه في كانون أول (ديسمبر الماضي)، لكنه يعاني من زيادة الديون بشكل كبيرة. وبلغت ديون ريكرياتيفو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني سبعة ملايين و600 ألف يورو، لكن تم سداد هذه الديون ضمن عملية البيع إلى شركة "يورو ساموب".
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