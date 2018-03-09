الجيش الأمريكي يستعين بـ«جوجل» من أجل «الدرونز»

أكدت شركة جوجل أن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، تستخدم إحدى التقنيات التي ابتكرتها الشركة لتحسين قدرات الطائرات من دون طيار المعروفة بـ"درونز".

وأفادت "سكاي نيوز"، بأن تكنولوجيا جوجل تستخدم في تحليل الأجسام في الصور التي تلتقطها الطائرات المسيرة بصورة تلقائية.

وأعرب عديد من موظفي "جوجل" عن غضبهم إزاء استخدام هذه التكنولوجيا في أغراض عسكرية. ويستعمل مشروع "مافن" الذي تديره وزارة الدفاع الأمريكية تكنولوجيا TensorFlow لتحليل كم ضخم من الصور التي تجلبها الطائرات الأمريكية بدون طيار حول العالم. وأطلق البنتاجون مشروع "مافن" العام الماضي من أجل تحليل الصور التي تجمعها الدرونز، بالاستعانة بأدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. ويعد TensorFlow أحد تطبيقات التعلم الآلي التي تسمح للحواسيب بتحسين التعرف على الأشياء الموجودة في الفيديوهات، لوجود لوغاريتمات تستطيع تحديد السيارات والأشجار وتزيد من قدرة الإنسان المحدودة على تحديد الأجسام الخطيرة في العدد الهائل من الفيديوهات الذي يصل يوميا إلى البنتاجون.