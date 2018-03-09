تلفزيون «سامسونج» الجديد بخاصية «الحرباء»

كشفت "سامسونج" عن مجموعة تلفزيونات بتقنية QLED، تدعم خاصية التكيف مع الخلفيات المعلقة عليها، بحيث تحاكي ألوان وأشكال الجدران الواقعة وراءها. وصممت تلفزيونات "سامسونج" الحديثة بحيث تتطابق مع الديكور الداخلي للغرفة والجدران المعلقة عليها عندما لا تكون تعمل.
وبحسب CNN، فإنه يتعين على المستخدم لتفعيل هذه الخاصية، أن يلتقط صورة للتلفزيون المعلق على الجدار، وذلك باستعمال تطبيق "سامسونج" SmartThings. ويقوم التطبيق بعمل مطابقة للألوان والإضاءة، وذلك لعرض اللون ذاته أو الشكل الخاص بالبيئة المحيطة بالتلفزيون، كما يستطيع المستخدمون إضافة الصور التي يريدونها أيضاً. ويتضمن جهاز التحكم من بعد الخاص بالتلفزيون وجود زر لتفعيل هذه الخاصية، فيما لم تكشف "سامسونج" بعد عن سعر هذا التلفزيون، الذي سيتوافر في الأسواق هذا الشهر.
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