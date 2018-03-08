ترمب يوقع قرار الرسوم الجمركية الأمريكية في البيت الأبيض اليوم.. وألمانيا وفرنسا: يجب الرد

قال مصدر مطلع إن من المقرر إطلاق مراسم توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وثيقة بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم في البيت الأبيض الساعة الثالثة والنصف عصرا (2030 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن على أوروبا أن ترد بحسم على الرسوم الجمركية التي يقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم واصفا إياها بالحواجز التجارية التي ستضر بالمصالح الأمريكية في المدى الطويل. وأبلغ لو دريان قناة سي-نيوز الإخبارية "أوروبا يجب أن تظهر قوتها. يجب أن ترد بحسم."

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مقترحة على واردات الصلب والألومنيوم وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية.

وقالت تسيبريس متحدثة للتلفزيون الألماني "أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي."

وأضافت "يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال."