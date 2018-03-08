نيكي يتعافى لكن الحذر من الرسوم الأمريكية يقلص المكاسب

تعافت الأسهم اليابانية اليوم الخميس وسط آمال بأن تأتي الرسوم الأمريكية المرتقبة على واردات الصلب والألومنيوم أقل مما كان متوقعا لكن حالة الحذر السائدة في السوق قبل إعلان واشنطن الرسمي قلصت المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.54 بالمئة عند 21368 نقطة بعدما صعد 1.11 بالمئة خلال اليوم.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1705 نقاط لكن قيمة التداولات بلغت أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم النمو مثل نينتندو الذي صعد 4.1 بالمئة وموراتا للتصنيع الذي ارتفع 2.5 بالمئة.

وأظهرت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الياباني نمو الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2017، ليفوق التقديرات الأولية التي أشارت لنمو نسبته 0.5 بالمئة وذلك نتيجة لتعديل بالزيادة للإنفاق الرأسمالي والمخزونات.