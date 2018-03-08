تراجع حاد للطلبيات الصناعية الألمانية في يناير

أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع طلبيات التوريد الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني لكن وزارة الاقتصاد قالت إنها تتوقع أن يواصل قطاع الصناعات التحويلية نموه القوي في الأشهر المقبلة وأن يدعم انتعاشا قويا لأكبر اقتصاد أوروبي.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي فقد تراجعت عقود السلع التي تحمل علامة "صنع في ألمانيا" 3.9 بالمئة في يناير كانون الثاني بعد زيادة معدلة بلغت ثلاثة بالمئة في الشهر السابق.

تلك القراءة هي الأضعف منذ يناير كانون الثاني 2017 وأقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لانخفاض نسبته 1.6 بالمئة.

وقالت وزارة الاقتصاد "رغم التراجع المسجل في يناير (كانون الثاني) فإن الاتجاه العام في الطلبيات الصناعية يشير إلى الصعود" مضيفة أن الطلبيات زادت 0.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني مقارنة مع الشهرين السابقين.