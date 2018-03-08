سلطان بن سلمان يوجه ببحث آلية تأهيل قلعة طامي المتحمي

وجه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فرع الهيئة في منطقة عسير بدراسة آلية ترميم وإعادة تأهيل قلعة طامي بن شعيب المتحمي الأثرية الواقعة شمال غرب مدينة أبها بنحو 20 كيلومترا.
وقال المهندس محمد العمرة مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني في عسير، إنه بناء على توجيه الأمير سلطان بن سلمان فقد وقف فريق فرع الهيئة في المنطقة على الموقع ميدانيا، والتقى الأهالي لمناقشة آلية إعادة هذا المعلم الأثري المهم.
يذكر أن القلعة تعد العاصمة السياسية والثقافية والاقتصادية لمنطقة عسير أثناء حكم الدولة السعودية الأولى للفترة من 1215 إلى 1234، وكان لها دور تاريخي كبير، ولا تزال أطلالها قائمة حتى الآن، وقد ذكرت في أمهات الكتب والتاريخ كمؤلف للرحالة السويسري بركهارت والمؤرخ ابن بشر، ووردت في كثير من الوثائق.
الناس
- ملك البحرين: حل أزمة قطر في الرياض
- تحذير من "إنفلونزا مخيفة" قد تقتل ملايين البشر خلال أشهر
- غدا.. انطلاق معرض القصيم للكتاب بمشاركة 200 دار نشر
- دوري أبطال اوروبا: غضب قطري بعد إقصاء باريس وخسارة "المليارات"
- فريق من «التجارة» و«هيئة السوق» للإشراف على تصفية الشركات المساهمة
- العثمان: العصا السحرية بيد كارينيو
- «منشآت» لـ"الاقتصادية": سندشن 4 برامج تمويل بينها «الدعم عبر الاستثمار»
- "هيئة السوق" تغرم 5 أشخاص أكثر من 1.2 مليون ريال لمخالفتهم نظام السوق المالية
- 1.02 تريليون ريـال الودائع تحت الطلب في المصارف.. أعلى مستوى في 27 شهرا
- محمد بن سلمان لـ"تيليغراف": الشعبان السعودي والبريطاني سيكونان أكثر أمنا إذا كانت علاقتنا قوية
أضف تعليق