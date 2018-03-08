وَثـِـقْتُ بفلان – بكسر الثاء لا وَثــَـقْتُ منه – بفتحها

كثيرا ما نسمعهم يقولون: وَثــَقْتُ بفلان – بفتح الثاء، وهذا الضبط غير صحيح، والصواب: وَثـِـقْتُ به – بكسر الثاء ومعناه ائـْـتــَـمَـنْـتُه ويتعدّى بحرف الجرّ "الباء" كما في المثال – جاء في الصحاح: "وَثـِـقْـتُ بفلان أَثـِـقُ بالكسر ثـِقـَـة إذا ائتمنته" وأنا واثـِـق به أي موقن ويتعدَّى كذلك بحرف الجرّ "مـِـنْ" نحو قولهم: وَثـِقْتُ منه وأنا واثق منه، وعلى ثقة منه – كما في المظانّ اللغويَّة.
وأرى أنـَّه يتعدّى بحرف الجرّ "في" إذ يجوز أن يقال: وَثـِـقَ فيه لقرب معناه من "الباء" والمسوّغ جواز تناوب حروف الجرّ عند بعض العلماء، أو تضمين الفعل "وَثـِـقَ" معنى فعل آخر.
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