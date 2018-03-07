تراجع عدد الشيكات المحررة في السعودية 20% .. وارتفاع متوسط القيمة 9 %

بلغ مجموع عدد الشيكات المحررة في السعودية 364 ألف شيك في شهر يناير من العام الجاري 2018، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 20 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 91.1 ألف شيك، مقارنة بشهر يناير من عام 2017 البالغ عدد الشيكات خلاله 455 ألف شيك.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ متوسط قيمة الشيكات المحررة خلال شهر يناير 2018 نحو 111.2 ألف ريال للشيك الواحد، مقارنة بـ 102.1 ألف ريال خلال شهر يناير 2017، مسجل ارتفاعا نسبته 9 في المائة بما يعادل 9 آلاف ريال لكل شيك.

وبلغت قيمة الشيكات المحررة في شهر يناير 2018 نحو 40.4 مليار ريال مقارنة بـ 46.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق 2017.

وفيما يخص الأداء الشهري، فقد سجل مجموع عدد الشيكات تراجعا تقدر نسبته بـ 9 في المائة تقريبا، حيث كان يبلغ عددها 398 ألف شيك.

في حين ارتفع متوسط قيمة الشيكات المحررة خلال شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 بنسبة 3 في المائة بما يعادل 3.65 ألف ريال، حيث كان يبلغ متوسط قيمة الشيكات المحررة في شهر ديسمبر 2017 نحو 107.5 ألف ريال للشيك الواحد.

وتقسم الشيكات المصرفية إلى قسمين "أفراد وشركات" و"شيكات بين المصارف"، وتشكل الأولى نحو 89 في المائة من مجموع عدد الشيكات المحررة، كما شكلت نحو 72 في المائة من قيمة الشيكات المحررة. في حين شكلت الثانية نحو 11 في المائة من مجموع عددها، و 28 في المائة من مجموع قيمتها.

ويرجع سبب الانخفاض في قيمة وعدد الشيكات المصرفية في المنظومة المصرفية السعودية على صعيد الأداء السنوي، إلى انخفاض قيمة الشيكات "للأفراد والشركات" التي تراجعت بنحو 5.6 مليار ريال، فضلا عن تراجع عددها بـ 84.8 ألف شيك. كما تراجعت قيمة الشيكات بين المصارف بنحو 370.9 مليون ريال، وتراجع عددها بنحو 6.3 ألف شيك.

وبلغ عدد الشيكات المحررة "أفراد وشركات" نحو 324 ألف شيك مصرفي خلال شهر يناير 2018 مقابل 409 آلاف شيك في شهر يناير 2017، ومقارنة بـ 357 ألف شيك في شهر ديسمبر 2017، أما قيمتها فقد بلغت نحو 29 مليار ريال في شهر يناير 2018، مقارنة بـ 34.7 مليار ريال في شهر يناير 2017، ومقارنة بـ 31.6 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017.

وفيما يخص الشيكات المحررة "بين المصارف" العاملة في السعودية، فقد بلغ عددها 39.9 ألف شيك في يناير 2018، مقارنة بـ 46 ألف شيك في الفترة نفسها من عام 2017، ومقارنة بـ 40 ألف شيك في شهر ديسمبر 2017. أما قيمتها فقد بلغت في شهر يناير 2018 نحو 11.4 مليار ريال، مقارنة بـ 11.8 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق 2017، ومقارنة بـ 11.1 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017.

* وحدة التقارير الاقتصادية