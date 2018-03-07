الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم جديدة على بعض المنتجات الأمريكية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جديدة على بعض وارداته من الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في خططه لفرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من مختلف دول العالم.

وأعلنت "سيسليا مالمستروم" ،مفوضة التجارة الأوروبية ، الخطوط العريضة للرد المتحمل للاتحاد الأوروبي على الخطة التي أعلنها ترامب لفرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

وقالت مالمستروم إن مسؤولي المفوضية الأوروبية يأملون في "اقتناع الإدارة الأمريكية بأن خطوتها ليست الخطوة الصحيحة".

وأضافت "أوضحنا انه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة (فرض الرسوم الأمريكية على الواردات) فإنها ستضر الاتحاد الأوروبي، وستهدد آلاف الوظائف الأوروبية ويجب ان نقابلها برد حاسم ومناسب".

وذكرت "مالمستروم" أنه إذا مضت الولايات المتحدة في قرار فرض الرسوم، سيتحرك الاتحاد الأوروبي على ثلاثة محاور وإقامة دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية، وفرض رسوم إضافية على بعض الصادرات الأمريكية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة وفرض إجراءات لحماية الاتحاد الأوروبي من زيادة واردات منتجات الصلب والألومنيوم التي فقدت السوق الأمريكية.

كانت ترامب قد قال إنه يعتزم توقيع قرار فرض الرسوم خلال الأسبوع الحالي وفقا لقانون نادر الاستخدام صادر عام، 1962 ويتيح للرئيس الأمريكي فرض رسوم على أي واردات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وشككت "مالمستروم" في مبررات الأمن القومي لفرض قيود على الواردات.

وأضافت "لا نستطيع فهم كيف يمكن للاتحاد الأوروبي الصديق والحليف في حلف شمال الاطلسي ( الناتو، أن يهدد الأمن في الولايات المتحدة.. نحن نعتبر هذا الافتراض ظالما تماما".

وفي واشنطن قالت "سارة ساندرز" المتحدثة باسم الرئيس ترامب إن البيت الأبيض مازال يتجه نحو فرض الرسوم بنهاية الأسبوع الحالي.

وكانت الآمال في تراجع ترامب عن قرار فرض الرسوم قد تلاشت أمس الثلاثاء،بعد استقالة "جاري كون" كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب وأحد أقوى المعارضين لهذه الرسوم.